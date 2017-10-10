تركيا تعتقل 3 بحارة سوريين بتهمة نقل مسلحين أكراد من اللاذقية

أوقفت الشرطة التركية، اليوم الاثنين 3 بحارة سوريين في ولاية موغلا جنوب غرب البلاد، بتهمة نقل عناصر من تنظيم “حزب العمال الكردستاني” من سوريا إلى تركيا عبر البحر.

وأفادت وكالة “الأناضول” الرسمية، نقلاً عن مصادر أمنية في المنطقة، بأن فرق مكافحة الإرهاب في الولاية المطلة على بحر إيجه تلقت معلومات استخباراتية بقيام بحارة سوريين بنقل “إرهابيين” من مدينة اللاذقية السورية إلى موغلا.