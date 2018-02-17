تركيا تضرب عفرين بالغازات السامة

مدير المشفى أكد أن وجود حالتين اثنتين بوضع حرج، بينما يتم العمل على تحديد نوع الغاز السام الذي حملته القذائف التركية.

مدير المشفى أكد أن وجود حالتين اثنتين بوضع حرج، بينما يتم العمل على تحديد نوع الغاز السام الذي حملته القذائف التركية.