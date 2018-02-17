تركيا تضرب عفرين بالغازات السامة
أصيب 6 مدنيين بحالات اختناق جراء قصف العدوان التركي قرية المزينة بمنطقة عفرين شمال غرب سورية بقذائف تحوي غازات سامة.
ونقلت وكالة سانا عن مدير مشفى عفرين الدكتور جوان محمد تأكيده إسعاف 6 مدنيين من أهالي القرية مصابين بحالات اختناق شديدة جراء استنشاقهم غازات سامة سببتها قذائف تركية سقطت في القرية.
مدير المشفى أكد أن وجود حالتين اثنتين بوضع حرج، بينما يتم العمل على تحديد نوع الغاز السام الذي حملته القذائف التركية.
وكان الجيش التركي بدأ عدوانا عسكريا على منطقة عفرين بمساندة ميليشيا “درع الفرات” منذ 20 كانون الثاني الماضي متسببا بمقتل وجرح العشرات من أهالي المنطقة، فيما لم تحقق قواته أي تقدم استراتيجي على حساب ميليشيا “وحدات حماية الشعب” المدافعة عن عفرين.
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