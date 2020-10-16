تركيا تستولي مجدداً على تحفة أثرية سورية

سلّمت السلطات التركية إلى مديرية المتاحف في بلادها لوحة فسيفسائية أثرية سورية، تعود إلى العصر الهلنستي في ظل استمرارها بسرقة الآثار السورية.



وكشفت وكالة “دمير أوران” التركية أن السلطات التركية صادرت اللوحة التي يبلغ طولها 1.65 متراً وعرضها 3.75 متراً، وسلمتها إلى مديرية المتاحف في مرسين.



يشار إلى أن المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي شمالي سورية، عمدت إلى سرقة الكثير من الآثار السورية، لبيعها فيما بعد في الأسواق العالمية مثل دول الخليج العربي والكيان الإسرائيلي ودول الاتحاد الأوروبي، كألمانيا وبريطانيا التي شهدت أسواقها أكبر تجارة للتحف السورية المسروقة.