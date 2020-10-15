تركيا تستولي على لوحة فسيفسائية نادرة كانت بحوزة 3 مهربي آثار سوريين

صادرت السلطات التركية لوحة فسيفساء أثرية تعود للعصر الهلنستي واعتقلت ثلاثة سوريين في ولاية مرسين التركية، كانوا يحاولون بيع اللوحة.



و بحسب وكالة “دمير أوران” فإن السلطات التركية تلقت بلاغ بحق الشبان الثلاثة حول أنهم مهربين للآثار و يمتلكون لوحة فسيفساء آثرية يبحثون عن زبون لبيعها.



و داهمت عناصر الدرك مكان إقامة الشبان الثلاثة، في منطقة مزيتلي، وضبطت بحوزتهم اللوحة التي تعود للعصر الهلنستي يبلغ طولها 1.65 متراً وعرضها 3.75 متراً.



وتم تسليم اللوحة لمديرية المتاحف بمرسين بعد اقتيادهم إلى السجن.



حيث أحالتهم السلطات التركية للنيابة العامة، التي قضت بإطلاق سراحهم بشرط الرقابة القضائية ومنعهم من السفر إلى خارج تركيا.



والجدير ذكره أنه يتم التهريب من سوريا عبر حدود الدول المجاورة، ومنها إلى الأسواق العالمية مثل دول الخليج العربي و”إسرائيل” ودول الاتحاد الأوروبي، كألمانيا وبريطانيا التي شهدت أسواقها أكبر تجارة للتحف السورية.



وحتى الآن لايوجد تقديرات رسمية لكمية الآثار التي تم تهريبها ونهبها من سوريا، لكن منظمة اليونسكو تُقدّر أن الممتلكات الثقافية التي خضعت للإتّجار غير المشروع، والتي تعتبر من مصادر الدخل الرئيسية للإجرام المنظّم من سوريا والعراق فقط بلغت ما بين بين 7 و15 مليار دولار سنويا.