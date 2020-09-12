تركيا "تستنكر بشدة" إقامة علاقات بين البحرين والكيان الإسرائيلي

صرحت وزارة الخارجية التركية مساء يوم أمس الجمعة، أنها تستنكر بشدة قرار البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي، مضيفة أنه يوجه ضربة جديدة لجهود الدفاع عن القضية الفلسطينية.



وقالت الوزارة في بيان: "سيزيد إسرائيل جرأة على مواصلة ممارساتها غير المشروعة تجاه فلسطين وجهودها لجعل احتلال الأراضي الفلسطينية دائماً".





وانضمت البحرين إلى الإمارات يوم أمس في الاتفاق على تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، حيث نشر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خبر الاتفاق بعدما تحدث عبر الهاتف مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.