تركيا تزود الإرهابيين بنحو 500 طائرة مسيرة في إدلب

تمكن إن الجيش السوري بمساعدة الطيران الروسي من السيطرة على ثلاث قرى داخل الحدود الإدارية لمحافظة إدلب جنوبا وهي الحردانة والقريطة والحميرات”.



و عززت تركيا دعمها للمجموعات المسلحة ودفعت بفصائل “النخبة” لمحاربة الجيش السوري وكذلك تزويدها بأسلحة نوعية بينها أكثر من 500 طائرة مسيرة عن طريق تركيا مزودة بقنابل شديدة الانفجار”.



سياسيا: اعترضت الخارجية السورية على هذه المزاعم موجهة رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن قالت فيها:”للأسف الشديد فإن بعض مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة يقومون بإكمال دائرة المعلومات غير المهنية، التي تهدف بشكل أساسي إلى تضليل الرأي العام العالمي بهدف حماية جبهة النصرة المصنفة على أنها تنظيم إرهابي على لوائح مجلس الأمن”.



وقال محلل سياسي وخبير في شؤون الشرق الأوسط والقوقاز إن اتهامات واشنطن للجيش السوري باستهداف المدنيين يتزامن دائما مع انتصاراته لتبرير وجودها غير شرعي في البلاد.



من جانبه، رأى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبدالله أحمد“أن الولايات المتحدة تتبع سياسة الخداع كونها قوة إمبريالية كبرى من أجل تأخير عملية تحرير سوريا من الإرهاب على أمل فرض حل على دمشق يلبي مصالحها وبمساعدة تركيا التي تتبادل معها الأدوار في التصعيد”.



واعتبر أن الهيمنة الأمريكية على المؤسسات والمنظمات الدولية بما فيهم مجلس الأمن تمنعهم من ممارسة دورهم في ترسيخ الإستقرار والأمن الدولي.

سبوتنيك





