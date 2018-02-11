تركيا ترسل قوات خاصة لدعم الهجوم على عفرين

وصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية التركية، مساء السبت، إلى ولاية هطاي الحدودية مع سوريا جنوبي البلاد، بغية دعم القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" بمنطقة عفرين السورية.

وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن التعزيزات، التي تتألف من 60 عربة عسكرية مدرعة، وتضم قوات خاصة من الجيش التركي، وصلت قضاء "قرق خان" بهطاي، ومنها توجهت نحو المقرات الحدودية، في انتظار الانتقال منها إلى عفرين.