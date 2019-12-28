تركيا تدخل عشرات الإرهابيين وعوائلهم لإسكانهم في "رأس العين"
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تركيا تدخل عشرات الإرهابيين وعوائلهم لإسكانهم في "رأس العين"

أدخلت قوات الاحتلال التركي دفعة جديدة من الإرهابيين وأسرهم إلى مدينة رأس العين المحتلة لإسكانهم في منازل أهالي المدينة الأصليين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال التركي أدخلت صباح اليوم 5 حافلات من الأراضي التركية على متنها عشرات من الأسر لإسكانهم في الأحياء الجنوبية من المدينة التي نزح الأهالي منها هرباً من إرهاب قوات الاحتلال التركي والقوات التابعة له، حسب ما أفادت وكالة سانا.

وكانت قد أدخلت قوات الاحتلال التركي على مدار الأسابيع الماضية مئات من التنظيمات الإرهابية وأسرهم إلى القرى والمناطق التي احتلتها في أرياف الحسكة وحلب والرقة في إطار عملية التتريك والتغيير الديمغرافي.