تركيا تختبر منظومة «إس 400»

أجرى الجيش التركي، اليوم، اختباراً ناجحاً لمنظومة "إس400" الصاروخية، بحسب ما أعلنت وكالة "تاس" الروسية.



وأفادت الوكالة بأن الأتراك أسقطوا 3 أهداف خلال التدريبات العسكرية عن طريق المنظومة الروسية، مسيرة إلى أن السلاح الروسي أثبت فعاليته.



وكان نشطاء تداولوا مقطع فيديو يوثق لحظة الاختبارات التركية لمنظومة "إس 400"، وقالوا إن الفيديو سجل قرب مدينة سينوب التركية المطلة على البحر الأسود.



وتسببت صفقة "إس 400" الروسية بأزمة بين تركيا والولايات المتحدة، حيث هددت الأخيرة بفرض عقوبات على أنقرة بسبب الصفقة.



كما طالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن الصفقة، مقابل شراء أنظمة باتريوت الأمريكية، والتهديد بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات F-35 إلى تركيا، وكذلك اتخاذ إجراءات تقييدية.