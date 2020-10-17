قصف تركي على عين عيسى شمال الرقة.. تعزيزات جديدة لتركيا في إدلب
وصول قافلة عسكرية أمريكية ضخمة إلى الحسكة
قتلى وجرحى بانفجار مستودع ذخيرة في إدلب
ضربة جوية تطيح بقيادي في تنظيم “حراس الدين” وأحد مرافقيه شمال سوريا
فساد وشراء أصوات في انتخابات غرفة تجارة دمشق‏
الاحتلال الأمريكي يخرج قافلة جديدة محملة بالنفط السوري إلى الأراضي العراقية
أضخم رتل عسكري تركي يدخل الأراضي السورية
الرئيس الأسد يزور قرى بريف طرطوس
دفعة جديدة من جثث المسلحين السوريين الذين قتلوا في معارك كراباخ
تجدد استهداف مقرات “قسد” في ريفي الرقة ودير الزور مقتل قيادي وعدد من المسلحين
مسلحو الاحتلال التركي يقصفون مناطق المدنيين في ريف الحسكة
قوات الاحتلال الأمريكي تُدخل عشرات الصهاريج الفارغة إلى سورية لسرقة النفط السوري
الرئيس الأسد يحدد احتياجات الأهالي في المناطق المتضررة من الحرائق
الائتلاف السوري العميل يعطي إحداثيات سورية طالبا من الأمريكان قصفها
طرطوس.. إخماد 49 حريق دون خسائر بشرية ودون تسجيل حالات نزوح

تركيا تختبر منظومة «إس 400»

أجرى الجيش التركي، اليوم، اختباراً ناجحاً لمنظومة "إس400" الصاروخية، بحسب ما أعلنت وكالة "تاس" الروسية.

وأفادت الوكالة بأن الأتراك أسقطوا 3 أهداف خلال التدريبات العسكرية عن طريق المنظومة الروسية، مسيرة إلى أن السلاح الروسي أثبت فعاليته.

وكان نشطاء تداولوا مقطع فيديو يوثق لحظة الاختبارات التركية لمنظومة "إس 400"، وقالوا إن الفيديو سجل قرب مدينة سينوب التركية المطلة على البحر الأسود.

وتسببت صفقة "إس 400" الروسية بأزمة بين تركيا والولايات المتحدة، حيث هددت الأخيرة بفرض عقوبات على أنقرة بسبب الصفقة.

كما طالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن الصفقة، مقابل شراء أنظمة باتريوت الأمريكية، والتهديد بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات F-35  إلى تركيا، وكذلك اتخاذ إجراءات تقييدية.