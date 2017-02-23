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تركيا: تجنيس السوريين إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور

قال نائب رئيس الوزراء التركي، ويسي قايناق، إن قرابة 20 ألف عائلة سورية يقدّر مجموع عدد أفرادها بحوالى 80 ألف شخص، تطابق شروط المواطنة التي تم تخصيصها من قبل حكومة بلاده.

ولفت في مقابلة مع وكالة «رويترز» إلى أن موضوع تجنيس السوريين قد تم تأجيله إلى ما بعد عملية الاستفتاء على الدستور التركي الجديد في 16 من نيسان المقبل، وذلك لتجنّب الجدل حول نية الحكومة تجنيسهم بحجة دعم عملية التصويت على الدستور. ولفت إلى أن كلّاً من حاملي إذن العمل، والمؤهلات العملية، إضافة إلى أصحاب المهن، سيستفيدون من فرصة الجنسية التركية، مبيّناً أن هناك أكثر من 10 آلاف عامل سوري في تركيا.

وكالات

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