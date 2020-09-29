تركيا تجرف تلال أثرية شمال الرقة.. وقسد “تواصل” التنقيب العشوائي

تواصل قوات الاحتلال التركي عمليات التجريف العشوائي للمواقع الأثرية في المناطق التي تحتلها من ريف الرقة الشمالي، وذلك بالتزامن مع مواصلة “قوات سوريا الديمقراطية”، عمليات التنقيب العشوائي عن الآثار في عدد من المواقع.



مدير الآثار والمتاحف في محافظة الرقة سعود العرسان أكد، أن قوات الاحتلال التركي تعمل على تجريف عدداً من التلال الأثرية الهامة التابعة لمدينة “تل أبيض” في ريف الرقة الشمالي، مشيراً إلى أنها تستخدم المعدات الهندسية الثقيلة لتجريف مواقع “تل حمام التركمان – تل جطل – تل أسود – تل صهلان”.



وتعد التلال المستهدفة من المواقع الأثرية الهامة الواقعة ضمن “حوض نهر البليخ”، وإذا ما استمرت عمليات التجريف فمن المتوقع أن يتم إلحاق أضرار كبيرة بالمواقع الأثرية المذكورة ، فيما تشير مصادر أهلية ، إلى أن عملية التجريف جاءت بعد عمليات تنقيب عشوائي في التلال المذكورة من قبل المجموعات المسلحة التابعة لتركيا.



إلى ذلك قالت مصادر أهلية إن “قوات سوريا الديمقراطية”، ما تزال تمارس عمليات التنقيب العشوائي المهددة لسلامة المواقع الأثرية في مناطق “شمال الطبقة”، مثل “منطقة المدافن في قلعة جعبر”، وكل من موقعي “الشيخ حسن – تل زيدان”، مشيرة إلى أن أضرار مادية كبيرة لحقت بـ “قلعة جعبر”، خاصة في مناطق الأبراج في وقت ترفض فيه “قسد”، التعاون مع الحكومة السورية لترميم هذه الأضرار.



يذكر أن “قسد” روجت في وقت سابق لأنباء عن احتمال انهيار “قلعة جعبر“، بشكل كلي أو جزئي، وكان موقع “أثر برس”، قد نشر معلومات حصل عليها تؤكد أن احتمال انهيار القلعة مجرد محاولة من “قسد”، لابتزاز المنظمات بمساعدات منح مالية.





محمود عبد اللطيف – الرقة