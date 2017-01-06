تركيا: اعتقال 12 شخصا في أنطاكيا وصمانداغ

استمرارا لممارساته القمعية اعتقلت شرطة النظام التركي اليوم 12 شخصا بمدينة انطاكيا وبلدة صمانداغ في لواء إسكندرون السليب.



وذكر موقع سي إن إن ترك.. أن “شرطة مكافحة الارهاب شنت حملة مداهمات في إطار عملية أمنية تستهدف حزب جبهة التحرير الشعبية الثورية أوقفت خلالها 12 شخصا في انطاكيا وصمانداغ”.



ويواصل النظام التركي حملته المسعورة في اعتقال وتصفية خصومه حيث بلغ عدد المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي أكثر من 70 ألفا من العسكريين والشرطة ورجال القضاء اضافة الى تسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية واغلاق عدد كبير من وسائل الاعلام.

وكالات