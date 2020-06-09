ترخيص مزارع جديدة للدواجن والأبقار في اللاذقية

أعلن مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خيربك أنه تم ترخيص 6 مزارع أبقار و14 مزرعة دواجن جديدة في المحافظة ليصبح عدد المزارع المرخصة في المحافظة 180،موزعة بين 40 مزرعة أبقار و 140مزرعة للدواجن.



خيربك أكد أنه بلغ عدد المداجن المرخصة 140مدجنة, منها منشأتان لإنتاج الأمات بطاقة إنتاجية 29400 في الدورة الواحدة، فيما عدد منشآت الدواجن البياضة 4 مزارع بطاقة إنتاجية 119297 طيراً بالدورة.



بدوره رئيس دائرة الإنتاج الحيواني المهندس لؤي كامل أن معدل 40% من منشآت الدواجن المرخصة توقفت عن الإنتاج بينما وصلت النسبة 65% من منشآت الدواجن غير المرخصة، وذلك لأسباب من أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف التي تشكل حوالي 80% من تكاليف الإنتاج, ما أدى إلى خسائر صغار المربين، مبيناً أن إنتاج تكلفة كغ من لحم الفروج بين 1500-1600 ليرة فيما يباع بـ 1400 ليرة حسب التسعيرة المحدده من التموين.



سيريا تودي