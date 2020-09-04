ترخيص تاسع شركة طيران خاصة في سورية

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على النظام الأساسي لشركة سماء الشام للطيران، التي تعد شركة الطيران التاسعة المرخصة للقطاع الخاص.



ويحق للشركة بحسب نظامها الأساسي القيام بكافة الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع، وامتلاك وشراء وإيجار واستئجار واستثمار الطائرات، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية، وتنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل وخارج سوريا، وتملّك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لتحقيق الغاية.