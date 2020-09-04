استهداف مقر وآلية لميليشيا "قسد" بريفي دير الزور والرقة
استهداف مقر وآلية لميليشيا "قسد" بريفي دير الزور والرقة
العثور على رفاة أكثر من 50 جندي سوري بمقبرة جماعية في ريف الرقة
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قصف صاروخي متبادل على مناطق ريف إدلب

ترخيص تاسع شركة طيران خاصة في سورية

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على النظام الأساسي لشركة سماء الشام للطيران، التي تعد شركة الطيران التاسعة المرخصة للقطاع الخاص.

ويحق للشركة بحسب نظامها الأساسي القيام بكافة الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع، وامتلاك وشراء وإيجار واستئجار واستثمار الطائرات، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية، وتنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل وخارج سوريا، وتملّك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لتحقيق الغاية.