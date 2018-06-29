تربية طفلك لا تمنع كسب المال: دليل الأم للعمل من المنزل

كونك ربة منزل لا يعني بالضرورة أنه لا يمكن أن يكون لك عملك الخاص ودخلك الإضافي، بعض الأمهات يعتقدن أنه بوجود الأطفال فقد انتهت فرصتها المهنية تمامًا، لكن مع الظروف الاقتصادية الراهنة يتجه العديد من الأشخاص إلى الـ Freelance professions وهي مهن حرة لا تخضع لقانون الضرائب التجارية، هي مهن يمكن إدارتها من أي مكان ويمكن تطويعها بأي شكل يناسب إمكانياتك وقدراتك، ومع وجود الإنترنت في جيب كل عميل محتمل لكِ، فقد يصبح منزلك هو شركتك الخاصة، وحاسبك الآلي هو المكتب الذي تديرين منه شؤون عملك، وقد يصبح هذا المقال هو ملهمك لاختيار نقطة انطلاقتك القادمة، حيث سنستعرض معًا المجالات التي يمكنك تأسيس عملك بها.

1. تخصصك: الطريق الأسهل لصنع المال

اختيار مشروع قائم على خبرتك الدراسية هو نقطة قوة بالنسبة لكِ بالتأكيد، فكري في كيفية الاستفادة من خبرتك في مجال دراستك وتحويل تلك الخبرة لمشروع يوفر لكِ دخلًا إضافيًّا.

الاستشارات

كأخصائية تغذية أو أخصائية نفسية أو تربوية مثلًا يمكنك تقديم الاستشارات المدفوعة إلكترونيًّا، لا تقتصر الاستشارات على مجالات محددة، فهناك من يقدم استشارات في تنسيق الأزياء وتنسيق ديكورات المنزل، فكري أنه لا بد أن هناك شخصًا ما بهذا العالم سيستفيد من خبرتك، وفكري كيف تقومين بتسويق نفسك للوصول لذلك الشخص الذي لا تعرفينه.

الخدمات

خدمات مثل تصميم المواقع والشعارات والإعلانات والتسويق الإلكتروني وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي أصبحت من المهن الأكثر طلبًا في الآونة الأخيرة، إذا كان هذا مجال دراستك فهنيئًا لكِ، يمكنك عرض نماذج أعمالك على مواقع مختلفة مثل freelancer ومتابعة طلبات العملاء لتقديم عروضك الخاصة، ومنها:

1. موقع مستقل وهو إحدى منصات العمل الحر العربية القليلة التي تتيح لكِ تقديم خدماتك بمقابل مالي. يمكن عمل حساب شخصي من هنا ثم البدء فورًا في التفاعل مع طلبات العملاء وفقًا لاهتماماتك التي تحددها.

2.موقع peopleperhour، وهو موقع عالمي لتبادل الخدمات بمقابل مادي، تستطيعين من خلاله إنشاء حساب شخصي وتحديد الخدمات التي تستطيعين تقديمها للغير.

2. موقع freelancer وهو أحد أشهر هذه المواقع وأكثرها تفاعلًا.

3. موقع fiverr وهو يُمكّنك من تقديم خدماتك بمقابل مادي من فئة الـ5 دولارات ومشتقاتها، يمكنك معرفة كيف تقومين بإنشاء حساب لعرض خدماتك

المنتجات

هل فكرتِ بإنتاج ماركة منتجات خاصة بك؟ كصيدلانية فأنت تعرفين كيفية إنتاج العديد من منتجات العناية بالبشرة ومواد التجميل، وكمعلمة يمكنك ابتكار وسائل تعليمية مختلفة، ومن أشهر الأمثلة التي يمكننا ذكرها هنا هو مجال تصميم وتفصيل الأزياء، لا تنسي وضع لمستك الخاصة على منتجاتك والتي ستميزك عن غيرك.

يمكنك من خلال هذه المواقع عرض منتجاتك:

1. موقع جوميا الغني عن التعريف وهو شائع الاستخدام في الأوساط العربية مما سيوفر عليك مشاكل كثيرة لدى المواقع الأجنبية في إرسال واستقبال المال، ويمكنك التعامل عليه بسهولة فهو يدعم اللغة العربية كما أنه يوفر دعمًا تفصيليًا للبائعين .

2. موقع PayDotCom.com وهو موقع عالمي يُمكنك من بيع أول منتج لك بشكل مجاني، لكن عليك دفع اشتراك لمرة واحدة فقط بدءًا من المنتج الثاني.

3. أما إذا كان نشاطك يملك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي facebook فيمكنك إضافة متجر على صفحتك يسمح للمستخدمين بمشاهدة منتجاتك بشكل واضح وجيد مرفق بها الأسعار والوصف مما يمكن المستخدم من المقارنة واختيار الأفضل له، ومن ثم التواصل معك بوسيلة التواصل التي تفضلينها، وهي خدمة تجربتها مجانية لمدة 14 يومًا.

2. الهواية: اِعْملي ما تُحبين، ثم بيعيه للآخرين!

إذا كانت هوايتك بعيدة عن مجال دراستك لكنها تمثل مصدر سعادة وإنجاز بالنسبة لكِ، فلم لا تفكرين بتحويلها لمشروعك الخاص مما سيساعدك على تطويرها والاستفادة منها بأوجه مختلفة؟

1. إذا كانت هوايتك القراءة مثلًا، فيمكنك الاستفادة منها بتسجيل الكتب المقروءة صوتيًا حيث توفر عدة مواقع وتطبيقات خاصية الاشتراك المدفوع للاستماع للكتب الصوتية .

2. إذا كانت هوايتك الكتابة فيمكنك نشر كتاباتك مع المواقع والمدونات المهتمة بمجال كتابتك، أو يمكنك نشر كتابك الأول إلكترونيا بسهولة تامة والاستفادة من بيعه عبر تطبيق مثل كتبنا، بل ويمكنك نشره مطبوعًا أيضًا مع انتشار دور النشر التي تدعم الكُتّاب الشباب والجدد في نشر إبداعاتهم دون تعقيد، مثل دار دوّن وكيان والرواق

3. إذا كانت هوايتك التصوير، فهناك العديد من المواقع التي يمكن أن تشتري منك الصور التي تلتقطينها بعدستك، حتى أن بعضها يسمح بالصور الملتقطة بعدسة الهاتف المحمول، كما تجدين بعض المنصات التي تمكنك من عرض صورك للبيع مقابل نسبة من الربح، أو يمكنك عرض خدماتك بتصوير المنتجات أو الأشخاص أو المناسبات المختلفة.

4. إذا كانت هوايتك المشغولات اليدوية بأشكالها المختلفة، فيمكنك عرض أعمالك في صفحة أو موقع خاص بكِ، من أشهر المواقع التي تساعدك على إنشاء متجر إلكتروني احترافي هو shopify و Etsy ، أو يمكنك عرضها على مواقع عالمية مثل Ebay.

5. إذا كانت هوايتك تربية الدواجن أو زراعة الخضر فيمكنك عرضها ومنتجاتها العضوية للبيع حيث يهم الكثيرون الحصول على منتجات غير مصنعة، تستطيعين إنشاء حساب على أي من المواقع سالفة الذكر والبدء في عملك.

6. إذا كانت هوايتك تربية الحيوانات الأليفة، فيمكنك تقديم خدمة كاستضافة الحيوانات أثناء سفر أصحابها من خلال موقع أولكس.

7. إذا كانت هوايتك السفر، فيمكنك العمل من المنزل لتقديم خدمات تخطيط وحجز رحلات الطيران والفنادق وتأجير السيارات مع تقديم نصائحك لعملائك، في مقابل الحصول على خصومات على حجوزاتك الشخصية إضافة إلى راتبك، أو يمكنك التخطيط لرحلات جماعية داخلية في بلدك بمواعيد تناسب أسرتك، أو ربما فقط كتابة مراجعات عن الأماكن التي تسافرين إليها فهناك العديد من المواقع التي تهتم بنشر تلك المراجعات.

8. إذا كانت هوايتك جمع الأشياء النادرة مثل العملات القديمة أو التحف والطوابع وما إلى ذلك، فيمكنك الدخول في المزادات الإلكترونية أو عرضها مباشرة للبيع على المواقع العالمية.

أيًا كانت هوايتك فهناك حتمًا طريقة تمكنك من الجمع بين ممارستها والكسب منها، فكري خارج الصندوق لتجدي حلولًا إبداعية

3. مهارتك: صنع المال بأبسط الطرق

المهارة يمكن أن تنتج من الخبرة والتمرس، ولا يشترط أن تكون مهارتك مرتبطة بمجال دراستك أو هوايتك، فكري بالمهارات التي تمتلكينها والتي قد يفتقر إليها غيرك ويحتاجها، وتبعا لذلك قد تمثل مصدر ربح لكِ.

1. قيادتك للسيارة أمر عادي، لكنه لن يكون كذلك إذا استغللت تلك المهارة في تعليم غيرك، أو توصيل أطفال مع أطفالك للمدرسة أو التمرين.

2. هل أنتِ ماهرة لغويًا؟ مجالات مثل المراجعة اللغوية والترجمة والدبلجة يمكنك العمل بها من المنزل وفي الأوقات التي تناسبك، كما أن هناك العديد من المواقع التي يمكنك العمل من خلالها لتعليم لغتك لأشخاص آخرين.

3. إذا كنتِ ماهرة بالقرآن والتجويد يمكنك تعليمه لغيرك في مقابلات مرئية عبر الإنترنت.

4. هل أنتِ جيدة في التعامل مع الأطفال؟ ربما يمكنك استضافة بعض الأطفال في منزلك لبعض الوقت ومجالستهم كخدمة مدفوعة

إذا كنت لا تعرفين مهارتك المميزة لكِ بعد، ركزي في تعليقات من حولك عليكِ، أو اسألي الأشخاص المقربين عنها، فربما لا تدركين امتلاكك لها بالفعل.

4. عِلمٌ ينتفع به، ومالٌ في المقابل

سواء كنتِ تمتلكين التخصص أو الهواية أو المهارة، وسواء كنت تجيدين الاستفادة منهم في توفير دخل إضافي لكِ أو لا، إلا أنه يمكنك دائمًا التفكير في تعليم غيرك ما تتميزين فيه، وهناك العديد من الطرق التي يمكنك الاختيار بينها بما يناسب طبيعة الأمر الذي ستقومين بتعليمه.

دورات إلكترونية

في الآونة الأخيرة أصبح التعليم الإلكتروني إحدى سمات العصر، وانتشرت بكثرة مواقع وصفحات التعليم الإلكتروني حيث يقوم المعلم بتصوير محاضرات فيديو لنقل خبرته العلمية للمتعلم، ستجدين العديد من المنصات التي تساعدك في إطلاق وإدارة دورتك مثل udemy وteachable، أو يمكنك إنشاء منصتك الخاصة.

دورات مباشرة

يمكنك تخصيص غرفة بمنزلك أو تأجير مكان يناسب وقتك وميزانيتك لإقامة دورات وورش عمل لنقل خبرتك للمتدربين في أي مجال.

كتب

الكتب اداة جيدة لنقل المعلومات والخبرات، مهما كان المجال الذي تتميزين به يمكنك نقل خبرتك كاملة بتدوينها في كتاب مدعم بصور لأعمالك، ومن أشهر الأمثلة على ذلك كتب الطبخ والأشغال اليدوية، إلا أنه ينصح هنا بالاستعانة بمصور محترف ومصمم لتنسيق وإخراج الكتاب.

5. علّمي نفسك واصنعي المال

إذا لم يكن لديك تخصص أو هواية أو مهارة أو حتى علم فلا تيأسي، يمكنك البدء بتعلم ما تطمحين إليه بسهولة من منزلك وفي أوقات فراغك، لتبدأي سلم النجاح في عملك الخاص من أوله، هناك العديد من منصات التعلم الإلكتروني الاحترافية والتي تقدم محتواها باللغة العربية مثل إدراك ورواق والمنتور وتدرب، وأخرى تقدم محتوى إنجليزيًا، تجدين بها دورات مختلفة بداية من كيفية تنسيق الأزهار وأساسيات تحضير القهوة، وحتى التصوير الاحترافي وريادة الأعمال.

حددي المجالات التي تثير حماسك وتودين تجربتها وباشري بتعلم الأساسيات في كل منها حتى تتمكني من اختيار أحدها لتتعمقي في دراستها وتطبيقها وبدء عملك الخاص بها.

إذا كنت قد قررت بدء العمل الخاص بكِ فسيفيدك تعلم المهارات التالية:

1. التسويق الإلكتروني والتعامل الاحترافي مع صفحات التواصل الاجتماعي حيث إنها ستكون نافذتك لعرض خدماتك أو منتجاتك للعملاء، تستطيعين من خلال هذه الدورة المقدمة مجانًا أن تتعلم التسويق الإلكتروني بشكل جيد.

2. التصوير، حيث تؤثر جودة صورة المنتج على انجذاب العملاء لها، لا أتحدث عن التصوير الاحترافي، ولكن مبادئ التصوير البسيطة كإعداد الخلفية وضبط الإضاءة والظلال، ونفس الكلام ينطبق عند تصوير مقاطع الفيديو. هذه الدورة ستقتصر عليك كثيرًا من الطريق.

3. مهارات العرض والتقديم والتواصل الفعال، في حال وجود تواصل مباشر مع العملاء مثل الدورات الإلكترونية والمباشرة.. في هذه الدورة المجانية.

4. دراسة الجدوى، فالتخطيط المسبق يجنبك العديد من الأخطاء، فأنت بالنهاية لا تريدين عملًا يكلفك أكثر مما يدره عليكِ من دخل

ويمكنك في كل الأوقات الذهاب لأحد المواقع العالمية التي تعرض مئات الكورسات المتكاملة المجانية، مثل موقع كورسيرا العالمي.