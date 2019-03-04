تربية حمص: 15 مدرسة جديدة بالخدمة بعد إتمام ترميمها

ترميم المدارس في حمص مستمر ضمن إطار حملة وزارة التربية لإعادة الاعمار في مدارسها حيث أنهت مديرية التربية العديد من المدارس ووضعها في الخدمة.



وفي هذا الإطار أوضح احمد إبراهيم مدير تربية حمص أنه تم الانتهاء من صيانة سبعة مدارس في ريف المحافظة مؤخراً وهي:(مدرسة عبد القادر طلاس ، ومدرسة عبد الكريم الغيث في مدينة الرستن، ومدرسة الخليل بن أحمد الفراهيدي في مدينة تلبيسة، ومدرسة حذيفة بن اليمان في بلدة الزعفرانة الشرقية، ومدرسة خضر إبراهيم في قرية القناقية، ومدرسة محمد راشد موسى في قرية رفعين، ومدرسة علي حسن خلوف في قرية الشينة).



وأضاف يتم حالياً تنفيذ أعمال صيانة شاملة في الريف والمدينة لمدارس (أسد بن الفرات في مدينة الرستن، ونظير نشيواتي في مدينة حمص، والضاحية العمالية حلقة ثانية في ناحية خربة التين، ومرهج ظفرور في بلدة خربة الحمام، وأحمد قاسم محمود في ناحية شين، ونجم الدين عباس في قرية مريمين، وعلي يوسف رحال في قرية المحفورة)، وتنفيذ صيانة جزئية لمدرسة ابن خالكان في قرية دير فول.