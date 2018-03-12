تربية حماة تفتتح 38 روضة مجانّية لأطفال العائلات المهجرة

افتتحت مديرية تربية حماة بالتعاون مع “اليونيسيف” 38 روضة مجانيّة على مستوى المحافظة موّزعة بين المدينة و سلمية ومصياف وسلحب وشطحة وعدة مناطق أخرى.





و قامت مديرية تربية حماة بالتعاون مع منظمة “اليونسيف” بتجهيز عدد من رياض الأطفال ضمن مدارس التعليم الأساسي.





وتهدف الوزارة من تجهيز هذه الروضات، إلى مساعدة الأهالي المهجّرين، والذين لا تسمح أحوالهم المادية بتسجيل أطفالهم في روضات خاصة.





وتم تخصيص عدد من هذه الروضات للمناطق التي لا توجد فيها رياض أطفال تابعة لمديرية التربية أو لنقابة المعلمين.





وقال مدير تربية حماة يحيى منجد إن “هذه الروضات مجانيّة، ولكل روضة معلّمتين اختصاص تربية معلم صف، تم تدريبهم بشكل مسبق على التعامل مع الأطفال ومع مناهج الطفل”.





وأوضح منجد أن “هذه الروضات مجهّزة بتجهيزات جديدة، من ألعاب وفرش وكراسي وطاولات ودورات مياه وكل ما يلزم”.





وأشار منجد إلى أن “منظمة اليونيسيف تكفّلت بعملية التمويل، بينما تقوم الوزارة بالتعليم والإدارة”.



