تربية اللاذقية تستعد للبدء بامتحانات الشهادة العامة وتوزع مواد التعقيم

أنهت مديرية تربية اللاذقية عملية توزيع وإيصال المواد الخاصة بتنظيف وتعقيم المراكز الامتحانية المقررة لكل مركز وفق توزع المقرات الامتحانية المنتشرة في المحافظة.

وعقد مدير تربية اللاذقية عمران أبو خليل اجتماع مع رؤساء وأمناء سر المراكز وأكد على جميع العاملين في مديرية التربية أن يؤدوا المهمة الامتحانية بروح عالية من المسؤولية وأنه على الجميع التعامل مع الطلاب بروح تربوية أبوية.



كما أعاد عرض مهام اللجان التنظيمية مشدداً على عملية التعقيم قبل ٢٤ ساعة من بدء الامتحانات وبعد انتهاء امتحان كل مادة.



وأشرف أبو خليل عن عملية استلام الأسئلة والتأكد منها بوجود مندوبي الوزارة ووضعها في بنك الأسئلة بعد التأكد من سلامة وعدد المغلفات، وبحسب التعليمات الوزارية يوجد ثلاثة أقفال مختلفة لبنك الأسئلة عند رئيس الشعبة ورئيس دائرة الامتحانات ولدى مدير التربية بحيث لا يمكن الوصول لبنك الأسئلة إلا بوجود المعنيين الثلاثة.



باسل يوسف