تربية اللاذقية: الانتهاء من تجهيزات الامتحانات العامة للثانويات بفروعها

بين عمران أبو خليل، مدير تربية اللاذقية عمران أبو خليل، أن المديرية في الـ 5% الأخيرة من تجهيزات الامتحانات العامة للثانوية العامة بفروعها والمهنية وشهادة التعليم الأساسي.



وأكد أنه يبقى علينا تحديد اسم رئيس المركز الامتحاني وأمين السر لايتم تحديدها حتى ماقبل الامتحان حرصاً على سرية العملية الامتحانية وتجنباً للتسريب.





وأضاف بما يخص مسابقة التربية فئة رابعة وخامسة، يوجد بعض النواقص في أوراق زملائنا المتقدمين، حاولنا قبول أوراق الجميع قدر الإمكان، ويوجد أوراق لم تكن مدققة بشكل جيد من قبل لجان التدقيق، بعد اطلاع الجهاز المركزي على الأوراق تم الطلب من قبلهم تحديث الأوراق.



نينار أف أم