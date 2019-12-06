ترامب: “نفط سوريا” تحت سيطرتنا ونتصرف به كما نشاء!

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في آخر تصريح له، أن الولايات المتحدة وضعت النفط في سوريا، تحت سيطرتها وبات بمقدورها التصرف به كما تشاء!



وبعد لقاء جمعه مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، قال ترامب: “لقد حاول داعش حفظ سيطرته على النفط، أما الآن فأصبحنا نحن الذين نسيطر عليه بشكل كامل، وأقول بكل صراحة: إننا نتمتع في هذا الشأن بدعم عدد كبير من الناس المختلفين، وفي حقيقة الأمر، لم يبق في هذه الأراضي (السورية) من عسكريينا سوى من يحمون النفط، النفط في أيدينا ويمكننا أن نفعل به ما نشاء”، حسب ما نقلت قناة العالم.



وكانت دمشق استبقت هذا التصريح، بإعلان موقفها الواضح منه، وكشف الرئيس بشار الأسد خلال مقابلة أجراها مع قناتي “روسيا 24” و”روسيا سيغودنيا”، بأن الاحتلال الأميركي سيولّد مقاومة عسكرية تؤدي إلى خروج القوات الأميركية من الأراضي السورية، وأكد بأنه لا يمكن لأميركا أن تعتقد بأنها ستعيش وهي مرتاحة في أي منطقة تحتلّها.