ترامب: يوقف الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من انطلاقه

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أوقف الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من انطلاقه، مؤكدا أنه فرض عقوبات جديدة على طهران الليلة الماضية.وقال ترامب: “كنا على وشك ضرب 3 مواقع في إيران أمس”، وتابع “تم إبلاغي أن 150 شخصا سيقتلون إذا تمت الضربة العسكرية، فأمرت بإلغائها”.



وأكد ترامب في سلسلة تغريدات أنه “ليس في استعجال من أمره” في التعامل مع إيران.





وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” ذكرت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية ردا على إسقاط طائرة مسيرة أميركية أمس، قبل أن يتراجع عن هذه الخطوة بشكل مفاجئ.



وحتى الساعة 7 من مساء الخميس، كان المسؤولون العسكريون والدبلوماسيون يتوقعون توجيه الضربة، وذلك بعد مناقشات مكثفة في البيت الأبيض بين كبار مسؤولي الأمن القومي والرئيس وزعماء الكونغرس، حسبما نقلت الصحيفة عن عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الذين شاركوا في المداولات أو اطلعوا عليها.





وذكر المسؤولون أن ترامب وافق في البداية على هجمات على عدد من الأهداف الإيرانية، مثل بطاريات الرادار والصواريخ.



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