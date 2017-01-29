ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يمنح الجيش الأميركي مهلة 30 يوما لوضع استراتيجية جديدة لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي

وقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب مساء أمس أمرا تنفيذيا يمنح الجيش الأميركي مهلة 30 يوما لوضع استراتيجية جديدة لهزيمة تنظيم” داعش” الإرهابي.



وكان البيت الأبيض أعلن أمس أن إدارة ترامب تعكف على صياغة أمر تنفيذى يمنح الجيش الأمريكي 30 يوما لوضع استراتيجية جديدة لهزيمة التنظيم المتطرف.



وذكرت ا ف ب أن الأمر التنفيذي ينص على وجوب ان يقدم القادة العسكريون إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية في غضون “30” يوما ” استراتيجية شاملة وخططا لهزيمة تنظيم ” داعش” الإرهابي”.



ويدعو الأمر التنفيذي وزير الدفاع جيمس ماتيس الى اعداد التوصيات اللازمة بشأن ” تغيير قواعد الاشتباك التي يطبقها الجيش فيما يتعلق باستخدام القوة ضد تنظيم داعش ومحاربته على كل الجبهات بما في ذلك على الانترنت “كما يدعو الى اعداد قائمة بالمقترحات الرامية لتجفيف منابع تمويل المتطرفين.



وكان ترامب قال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بثت الخميس الماضي..”علينا أن نتخلص من داعش .. ليس أمامنا من خيار آخر”مضيفا” هذا شر .. هذا مستوى من الشر لم نشهده من قبل”.



- وأعلن البيت الأبيض أن المكالمة الهاتفية التي جرت أمس بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب تمثل “خطوة أولى مهمة” على طريق تحسين العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة ا ف ب عن الرئاسة الأميركية قولها في بيان إن “هذه المكالمة الهاتفية الإيجابية هي خطوة أولى مهمة لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا والتي تحتاج لأن يتم اصلاحها”.

وأشار البيان إلى أن المكالمة الهاتفية استغرقت حوالي الساعة وتم التطرق خلالها إلى مسائل متنوعة من التعاون الثنائي لدحر تنظيم “داعش” الإرهابي وجهود التعاون في سبيل ان يكون هناك سلام اكثر في العالم بما في ذلك في سورية.

وكان الكرملين أعلن أمس أن الرئيسين اتفقا خلال اتصال هاتفى بينهما على ضرورة اقامة تنسيق حقيقى بين البلدين من أجل القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي وتنظيمات ارهابية أخرى في سورية.

وأكد بيان البيت الابيض على ان الرئيسين بوتين وترامب يأملان أن يتمكن الطرفان بعد هذه المحادثة من التقدم سريعا في مكافحة الإرهاب وفي مسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك.

وكان البيت الابيض أعلن أمس أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعكف على صياغة أمر تنفيذى يمنح الجيش الأمريكي 30 يوما لوضع استراتيجية جديدة لهزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكالات