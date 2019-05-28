ترامب يوسّط اليابان للحوار مع إيران

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأثنين، إيران مجدداً، إلى الحوار وطلب وساطة يابانية في المواجهة الحالية بين واشنطن وطهران.



وقال ترامب في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في طوكيو، وفق جريدة “الشرق الأوسط” إنه يعتقد أن إيران “ترغب حقاً” في إبرام اتفاق نووي جديد. وأضاف: “أعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق”. وقال: “إذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً”.



وأشارت مصادر أميركية إلى أن الرئيس الأميركي اتفق مع آبي على القيام بدور الوساطة مع إيران التي من المقرر أن يزورها رئيس الوزراء الياباني الشهر المقبل.



وفي سياق متصل تسلم وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح أمس، رسالة من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف حملها نائب الأخير، حسين عراقجي، الذي يقوم بجولة خليجية شملت مسقط والكويت وينتظر أن يزور الدوحة اليوم.



ويعتقد أنه يحاول التوصل ل “معاهدة عدم الاعتداء” التي طرحها ظريف في بغداد أول من أمس. وأكد عراقجي “استعداد” إيران للحوار و”التعاون البناء مع دول المنطقة”.