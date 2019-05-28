تصاعد التوتر الأمني في الحسكة..والجيش يواصل تمشيط البادية الشرقية
أنقرة ترتّب أوراق إدلب بغطاء أميركي: استعدادٌ لتوسيع الجبهات
شهيد و جريح في عدوان إسرائيلي على أحد المواقع العسكرية بريف القنيطرة
الجيش يدمر أوكارا وآليات لإرهابيي (جبهة النصرة) في أطراف بلدتي معرة حرمة وكفر سجنة بريف إدلب
العثور على مشفى ميداني لإرهابيي (الخوذ البيضاء) في قلعة المضيق بريف حماة
أول عصيان داخل «قسد» في ريف الحسكة
الحرب تفتح «العين» على «كنز» الشريط الساحلي
أسر 3 مجموعات من «جيش العزة»… وروسيا تعزز قواتها في تل رفعت
الاحتلال يغير ديمغرافياً في عفرين ويطرد مسلحي حمص لمصلحة مسلحي حماة
مصدر عسكري الجيش يبسط سيطرته على بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي الغربي
برعاية أمريكية : مفاوضات بين «قسد» وتركيا تر حول اقتسام أراضي الشمال السوري
«معركة تحرير إدلب الكبرى» الجيش يواصل الرد على خروقات الإرهابيين
السيد نصر الله: ماحصل في 25 أيار 2000 هو هزيمة كاملة للعدو الإسرائيلي
الجيش السوري يقضي على 350 إرهابيا من النصرة في محافظة حماة
غليان جبهات «جيب إدلب» يحيي سيناريوات «ما قبل سوتشي»
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

ترامب يوسّط اليابان للحوار مع إيران

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأثنين، إيران مجدداً، إلى الحوار وطلب وساطة يابانية في المواجهة الحالية بين واشنطن وطهران.


وقال ترامب في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في طوكيو، وفق جريدة “الشرق الأوسط” إنه يعتقد أن إيران “ترغب حقاً” في إبرام اتفاق نووي جديد. وأضاف: “أعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق”. وقال: “إذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً”.


وأشارت مصادر أميركية إلى أن الرئيس الأميركي اتفق مع آبي على القيام بدور الوساطة مع إيران التي من المقرر أن يزورها رئيس الوزراء الياباني الشهر المقبل.


وفي سياق متصل تسلم وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح أمس، رسالة من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف حملها نائب الأخير، حسين عراقجي، الذي يقوم بجولة خليجية شملت مسقط والكويت وينتظر أن يزور الدوحة اليوم.


ويعتقد أنه يحاول التوصل ل “معاهدة عدم الاعتداء” التي طرحها ظريف في بغداد أول من أمس. وأكد عراقجي “استعداد” إيران للحوار و”التعاون البناء مع دول المنطقة”.