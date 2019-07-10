ترامب يهدي النظام السعودي 'تمريرة ذهبية' للانتقام من مشيخة قطر

بينما يوجه ترامب إهانات مستمرة ومتكررة لـ بن سلمان في مناسبات مختلفة ومتعددة لكن يبدو ان وسائل إعلام نظام السعودية وجدت الفرصة المؤاتية للانتقام من مشيخة قطر بتمريرة على طبق من الذهب أهداها ترامب لهم ليكون ذلك بلسما على جرح اهانات ترامب المتكررة لـ بن سلمان حيث ركزت وسائل اعلام نظام السعودية على تصريح ترامب حول استثمار قطر لـحوالي 8 مليارات دولار بمنشأة عسكرية في قاعدة العديد.





وتناست وسائل اعلام نظام السعودية تصريحات ترامب المهينة للملك سلمان ونجله حيث قال ترامب في احدى خطاباته الشهيرة ان الحصول على 450 مليار دولار من سلمان " العزم " اسهل من الحصول على 113 دولار من مستأجر سيّء في نيويورك .



ونشرت قناة العربية السعودية تصريحاً للرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال لقائه بأمير مشيخة قطر تميم بن حمد آل ثاني حيث وجه فيه ترامب الشكر لأمير مشيخة قطر على توسيع قاعدة "العديد" الأميركية في المشيخة القطرية وأكد ان عملية التوسيع جاءت بأموال قطرية، وليس من أموال واشنطن.



وتقع قاعدة "العديد" في قطر وهي أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتمثل مركزا أساسيا لانطلاق عمليات قواتها الجوية في المنطقة.





وتستضيف القاعدة مقر القيادة المركزية الأميركية ومقر القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية والسرب رقم 83 من القوات الجوية البريطانية وجناح المشاة الجوية رقم 379 التابع إلى القوات الجوية الأميركية.