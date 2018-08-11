ترامب يهدد كندا برسوم على صادراتها من السيارات إلى أمريكا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بامكانية فرض رسوم على صادراتها من السيارات إلى أمريكا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق معها حول فتح أسواقها التجارية أمام المنتجات الزراعية الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام عن ترامب قوله في تغريدة على صفحته في تويتر اليوم: “على كندا انتظار الرسوم على صادراتها من السيارات إلى الولايات المتحدة” مشيرا إلى ان عقباتهم التجارية كبيرة جدا.

وكان ترامب طالب أوتاوا في وقت سابق برفع القيود التجارية وفتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية.

من جهة ثانية تحدث ترامب في تغريدته عن تقدم جيد في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وقال: إن “الاتفاق مع المكسيك يحقق تقدما بشكل جيد ولا بد من مراعاة مصالح عمال صناعة السيارات والمزارعين وإلا فلن يكون هناك اتفاق”.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في وقت سابق حربا تجارية بفرض رسوم على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم من دول الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك كما فرض رسوما على بعض المنتجات الصينية الأمر الذي دفع إلى الخشية من تأثير تلك الإجراءات على الاقتصاد العالمي.