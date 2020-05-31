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ترامب يهدد المتظاهرين باستخدام "القوة العسكرية غير المحدودة"

 هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باستخدام القوة العسكرية غير المحدودة ضد المتظاهرين، الذين يحتجون في عدد من مدن البلاد بعد مقتل المواطن من أصول أفريقية، جورج فلويد.

وقال ترامب، في تغريدتين عبر حسابه في موقع "تويتر" اليوم السبت: "عبور حدود الولاية من أجل التحريض على العنف جريمة فدرالية! على الحكام ورؤساء البلديات الليبراليين أن يكونوا أكثر صرامة وبشكل كبير، وإلا فستتدخل الحكومة الفدرالية وستفعل ما يجب فعله، وهذا يشمل استخدام القوة غير المحدودة لعسكريينا وتنفيذ اعتقالات كثيرة. شكرا لكم!".