ترامب يهاجم الإعلام الأمريكي مجددا ويصف قناة فوكس نيوز بـ الكاذبة

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد هجوماً حاداً على الإعلام الأمريكي واصفاً إياه بـ “الكاذب” لكن هذه المرة خصص قناته المفضلة “فوكس نيوز” معتبراً أنها “أسوأ” من قناة “سي إن إن”.



ونشر ترامب على حسابه في “تويتر” سلسلة تغريدات ذكر فيها أن “متابعة مذيعي أيام العطلة في فوكس نيوز أسوأ من متابعة (سي إن إن) الكاذبة ورئيس تحرير النشرة الإخبارية في قناة (إن بي سي) براين ويليامز”.

قال ترامب إن “فوكس نيوز بعد أن فشلت في الحصول على حق بث مناظرة بين المرشحين عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بدأت تميل إلى الديمقراطيين في محاولة لاسترضائهم”.



وانتقد ترامب بشدة قرار “فوكس نيوز” توظيف إعلامية أقيلت من “سي إن إن” لمنحها منافسته في الانتخابات السابقة هيلاري كلينتون قائمة الأسئلة قبيل مناظرتها معه.



يشار إلى أن تغريدات ترامب جاءت بعد ساعات من بث “فوكس نيوز” على الهواء إهانة للرئيس الأمريكي من عشرات المشجعين الأمريكيين في نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات في ليون الفرنسية.



وكانت ملاسنة حادة جرت بين ترامب ومراسل شبكة “سي إن إن” جيم أكوستا خلال مؤتمر صحفي عقده البيت الأبيض في تشرين الثاني الماضي تعليقاً على نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أصدرت الشبكة إثره بياناً أعربت فيه عن احتجاجها على ما تعرض له مراسلها.



ويهاجم ترامب بشكل مستمر وسائل الإعلام الأمريكية والإعلاميين أيضاً في سياق مواقفه التي تتميز دائماً بالحدة والعصبية والتهجم على مختلف الجهات





