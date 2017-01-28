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ترامب يقر إجراءات لمنع دخول الإرهابيين للولايات المتحدة

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما بفرض إجراءات مراقبة متشددة على الحدود لمنع دخول المتطرفين إلى الولايات المتحدة.

واعتبر ترامب خلال مراسم التوقيع على المرسوم في مقر وزارة الدفاع الأمريكية أنه لا مكان للإرهابيين و”المتطرفين الإسلاميين” في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي وقع الأربعاء الماضي على مرسومين يهدفان لتشديد سياسة الهجرة والرقابة الحدودية ينص الأول على بناء جدار كبير على الحدود الجنوبية للبلاد فيما ينص الثاني على تعزيز الأمن العام داخل البلاد وقضية تطبيق القوانين الأمريكية المتعلقة بالهجرة.

وكالات

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