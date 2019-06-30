ترامب يفضح أردوغان: كان يريد إبادة الأكراد

أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لقاء مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية.



وقال ترامب في مؤتمر صحفي إن “أردوغان كان يرغب في محو الأكراد على الحدود مع سوريا وطلبت منه عدم فعل ذلك”.



وفيما يتعلق بالجانب الفلسطيني، قال الرئيس الأمريكي: “إنه يعتقد أن الفلسطينيين يرغبون في إبرام اتفاق لكنهم يريدون أن يظهروا في صورة جيدة ولا بأس في هذا”.



ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن المملكة العربية السعودية تأخد قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بجدية بالغة.