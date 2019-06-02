ترامب يعلن رسميا نيته الترشح لولاية ثانية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيته الترشح رسميا لولاية ثانية في 18 يونيو / حزيران في أورلاندو، ولاية فلوريدا.



وكتب على موقع "تويتر": "سأعلن مشاركتي في الكفاح من أجل ولاية رئاسية ثانية مع السيدة الأولى ميلانيا ونائب الرئيس مايك بينس، والسيدة الثانية كارين بينس، في 18 حزيران/يونيو في أورلاندو بولاية فلوريدا في مركز "أمواي" لـ 20 ألف شخص، انضموا إلينا في هذا التجمع التاريخي".



ودعا ترامب مناصريه للانضمام إلى "هذا السباق التاريخي"، ونشر رابطا لموقع يتيح شراء التذاكر لحضور هذه الفعالية.