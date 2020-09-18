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ترامب يعترف: قتلنا مئات الآلاف بالشرق الأوسط

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده قتلت مئات الآلاف في الشرق الأوسط، معتبرا أن رمال المنطقة باتت الأكثر دموية في العالم.


وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، قال ترامب إن “أسوأ قرار اتخذته الولايات المتحدة كان الذهاب إلى الشرق الأوسط، حيث قتل ملايين الأشخاص من الجانبين، نعم سأقول ذلك”.


وأضاف: “شيء فظيع تم فعله، خطأ فظيع تم ارتكابه”.


لكن ترامب أكد أنه يقود سياسة مختلفة، ويريد إخراج جميع الجنود الأمريكيين من المنطقة، وأنه لن يسمح للإيرانيين بتطوير سلاح نووي أبدا، كما أنه وضع اتفاق تطبيع الإمارات والبحرين مع الاحتلال الإسرائيلي في السياق ذاته.

 


وكالات