ترامب يطرد مستشاره بولتون

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستشاره للأمن القومي جون بولتون بعد خلافات شديدة بينهما. وقال ترامب إن البيت الابيض لم يعد بحاجة لخدمات بولتون، وإنه بات كثير المشاكل والخلافات مع بقية الأعضاء في الفريق الحكومي.



اعلان مفاجئ خرج به الرئيس الاميركي دونالد ترامب، يفيد بانه طلب من مستشاره للامن القومي جون بولتون الاستقالة. وقال إنه اَعلم بولتون بأنّ خدماتِه لم تعُدْ مطلوبةً في الادارةِ الاميركية، وأنه اختلفَ هو ومسؤولون اخرون في البيتِ الابيض حول الكثيرِ من المقترحاتِ التي قدّمَها بولتون له. اما بولتون فقد فند خبر ترامب وكذبه علنا وقال انه هو من عرض الاستقالة عليه الليلة الماضية وان الرئيس قال له بانهم سوف يتحدثون حول الموضوع اليوم.



وبدأت الخلافات تظهر في الأونة الأخيرة بين بولتون وترامب لاسيما حول إيران وكوريا الشمالية وافغانستان، اضافة إلى الخلاف حول التعاطي مع فنزويلا. وكشفت تقارير أن بولتون كان في مواجهة مع وزير الخارجية مايك بومبيو اكثر من مرة.



بولتون هو شخصية مثيرة للجدل ارتبط اسمه بالعديد من القرارات السياسة الخارجية المتشددة للولايات المتحدة. ويُعتبر واحدا من الذين يلعبون دورا في تشدد موقف البيت الأبيض من إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية وغيرها من الملفات.



بولتون هو محام ودبلوماسي خدم في عدة إدارات جمهورية. وعمل سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة اضافة الى عمله مستشارا للسياسة الخارجية للمرشح الرئاسي ميت رومني عام 2012. ويعرف بقربه الشديد من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد، ورئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقرار اقالته سيشكل ضربة مهمة لهذا الحلف.