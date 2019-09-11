العراق يجدد دعوته لعودة سوريا للجامعة العربية
مرشحو الرئاسة التونسية تناولوا العلاقات مع سوريا وتجريم التطبيع
التجارة الداخلية: سنضرب بيد من حديد
مصادر حكومية تؤكد استمرار انخفاض الدولار
الذكاء الاصطناعي سيجعل حروبنا الأبدية تستمر إلى الأبد
قوات الاحتلال الأمريكية وميليشيا (قسد) تنفذان إنزالات جوية وعمليات خطف بريفي دير الزور والحسكة
السورية للتجارة: أسعارنا لم تزد ولا ليرة واحدة مع ارتفاع الدولار
طائرات إسرائيلية تعتدي على شرق سوريا
الحكومة تعد بإجراءات قانونية لضبط التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية
لافروف: موسكو وباريس اتفقتا على مواصلة محاربة الإرهاب في سوريا !
تسيير دوريات أميركية تركية مشتركة في منطقة الجزيرة السورية انتهاك سافر للقانون الدولي
المسلحون الفارون من ريف حماة يلتحقون بجبهات "الإمارة الصينية" شمال سوريا
هل فُتح طريقا حماة حلب واللاذقية حلب؟
«أدريان داريا 1» في ميناء طرطوس
بالإتفاق مع واشنطن أنقرة تعلن موعد بدء الدوريات المشتركة في "المنطقة الآمنة" شمالي سوريا

ترامب يطرد مستشاره بولتون

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستشاره للأمن القومي جون بولتون بعد خلافات شديدة بينهما. وقال ترامب إن البيت الابيض لم يعد بحاجة لخدمات بولتون، وإنه بات كثير المشاكل والخلافات مع بقية الأعضاء في الفريق الحكومي.

اعلان مفاجئ خرج به الرئيس الاميركي دونالد ترامب، يفيد بانه طلب من مستشاره للامن القومي جون بولتون الاستقالة. وقال إنه اَعلم بولتون بأنّ خدماتِه لم تعُدْ مطلوبةً في الادارةِ الاميركية، وأنه اختلفَ هو ومسؤولون اخرون في البيتِ الابيض حول الكثيرِ من المقترحاتِ التي قدّمَها بولتون له. اما بولتون فقد فند خبر ترامب وكذبه علنا وقال انه هو من عرض الاستقالة عليه الليلة الماضية وان الرئيس قال له بانهم سوف يتحدثون حول الموضوع اليوم.

وبدأت الخلافات تظهر في الأونة الأخيرة بين بولتون وترامب لاسيما حول إيران وكوريا الشمالية وافغانستان، اضافة إلى الخلاف حول التعاطي مع فنزويلا. وكشفت تقارير أن بولتون كان في مواجهة مع وزير الخارجية مايك بومبيو اكثر من مرة.

بولتون هو شخصية مثيرة للجدل ارتبط اسمه بالعديد من القرارات السياسة الخارجية المتشددة للولايات المتحدة. ويُعتبر واحدا من الذين يلعبون دورا في تشدد موقف البيت الأبيض من إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية وغيرها من الملفات.

بولتون هو محام ودبلوماسي خدم في عدة إدارات جمهورية. وعمل سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة اضافة الى عمله مستشارا للسياسة الخارجية للمرشح الرئاسي ميت رومني عام 2012. ويعرف بقربه الشديد من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد، ورئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقرار اقالته سيشكل ضربة مهمة لهذا الحلف.