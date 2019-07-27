ترامب يصف ماكرون بـ”الغبي”

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتقادات لاذعة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووصفه بـ”الغبي”.



انتقد ترامب القرار الفرنسي، بفرض ضرائب على الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى مثل “فيسبوك” و”غوغل” و”أمازون” و”أبل”.

وهدد الرئيس الأميركي، فرنسا باحتمالية الرد على فرض تلك الضرائب، وفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي.



وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “فرضت فرنسا لتوها ضريبة على شركاتنا الأمريكية التكنولوجية الكبرى، عليهم أن يعلموا أننا نحن فقط من يحق لنا فرض تلك الضرائب، فنحن البلد الأم”.



وتابع “سنرد قريبا بالمثل على غباء ماكرون هذا”. ومضى “قلت دوما أن النبيذ الأميركي أفضل من النبيذ الفرنسي”.



ولم تبال فرنسا بتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقررت فرض ضرائب على الشركات التكنولوجية الكبرى في العالم.