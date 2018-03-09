ترامب يستثنى كندا والمكسيك من الرسوم الجمركية الجديدة

قالت وكالة "رويترز"، أمس الخميس 8 مارس / أذار، أن ترامب مضى قدما في فرض رسوم جمركية على واردت الصلب بنسبة 25 في المئة، إضافة إلى 10 في المئة على واردات الألومنيوم. مشيرة إلى أنه استثنى كندا والمكسيك رغم حديثه السابق أن تلك القرارات سيتم فرضها على كل الدول.