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ترامب يرد على الصواريخ الإيرانية بعقوبات اقتصادية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تريد استخدام قوة عسكرية ضد إيران بل عقوبات اقتصادية جديدة، في كلمة له من البيت الأبيض بعد الضربات الإيرانية على أهداف للولايات المتحدة في العراق.


وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم وقوع خسائر في صفوف القوات الأمريكية في القواعد العسكرية العراقية التي تعرضت للضربات الصاروخية الإيرانية.


وقال: “الشعب الأميركي يجب أن يكون ممتناً وسعيداً، لم يصب أي أميركي أو عراقي بأذى في الهجوم الإيراني”.


وأضاف أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية ستفرض عقوبات اقتصادية “مؤلمة” على إيران.


وكانت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية قد نقلت عن مصادر مطلعة، قبل كلمة الرئيس الأمريكي، أن ترامب سيعلن عدم سعيه للتصعيد مع إيران، لكنه سيؤكد سيزيد من عقوباته الاقتصادية عليها.