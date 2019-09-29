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ترامب يحاول إثارة تعاطف الأمريكيين على خلفية إجراءات عزله

حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثارة تعاطف الأمريكيين في التحقيق المفتوح ضده والرامي لعزله عبر تخويفهم من “خطر غير مسبوق” تتعرض له بلادهم.

وواصل ترامب في سياق فيديو نشره في صفحته على “تويتر” هجومه على الديمقراطيين الماضين قدماً بإجراءاتهم القانونية ضده لعزله ومساءلته على خلفية استغلاله السلطة وتجاهل مصالح الأمن القومي ومحاولة دفع دولة أخرى للتدخل في انتخابات الرئاسة واصفاً هذه الإجراءات بأنها “حملة مطاردة سياسية”.

وفي إطار محاولاته لكسب تعاطف مؤيديه وتخويفهم خاطب ترامب الأمريكيين وفق ما نقلت “فرانس برس” بقوله: إن الديمقراطيين يريدون أخذ أسلحتكم ويريدون أخذ تغطيتكم الصحية ويريدون أخذ أصواتكم ويريدون أخذ حريتكم، مضيفاً: إن مصير الولايات المتحدة على المحك وتتعرض للخطر بشكل غير مسبوق متجاهلاً ممارساته وإدارته منذ وصوله إلى البيت الابيض مطلع عام 2017 وأبرزها التنكر للاتفاقيات الدولية حتى مع أقرب حلفائه والتي أوصلت الوضع إلى ما هو عليه بحيث باتت إدارته تشكل خطراً على دول أخرى.