ترامب وجونسون يتوصلان لاتفاق تجاري بين البلدين

توصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، لاتفاق تجاري بين بريطانيا والولايات المتحدة بحلول تموز / يوليو من العام المقبل. وفقا ما أفادته وسائل إعلام إنجليزية.



وقد يعلن ترامب وجونسون عن التزامهما بالجدول الزمني عندما يجتمعان في نيويورك هذا الأسبوع.



وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلا عن مصدر حكومي رفيع المستوى لم يكشف عن هويته إن "الإرادة السياسية موجودة الآن لدى الجانبين لتنفيذ الاتفاق بحلول يوليو/تموز".



واضاف المصدر "إنه فوز كبير بالنسبة لنا، وترامب حريص حقا أيضا على الفخر حول هذا الموضوع في الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، أن الاتفاق الذي يسعى إليه الزعيمان سيكون أكبر اتفاق للتجارة الحرة قامت به الولايات المتحدة على الإطلاق مع بلد آخر.



يذكر أن سيجري الزعيمان البريطاني والأمريكي محادثات حول الاتفاق التجاري على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء.