ترامب للعاملات معه: البسن كالنساء!

بدو أن جنون الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مستمرّ مع توليه سدة الحكم في أميركا. آخر ما أثير حول قراراته السياسية والديبلوماسية المتوزعة يمنة ويسرةً، ما كشفه أحد المقربين منه في «البيت الأبيض»، عن إصداره قراراً يلزم العاملين/ت معه بإرتداء ملابس جذابة، وانيقة كنجوم التلفزيون، سيما النساء منهم. كشف هذا المصدر لصحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية، أنّ ترامب أوعز الى العاملات معه، بما أنهن يعملن مع «شخصية عامة»، ويمثلن وجه الدفاع عنه في الإجتماعات، أن يرتدين كـ«النساء» أي فستان جذاب ومثير، ويتمتعن بـ «لوك» مغرٍ وبمظهر لائق، وشعر مصفف.



أما للرجال، فقد فضل لهم إرتداء ربطات عنق عريضة وتقليدية، وقد فوجىء الرئيس كما نقلت الصحيفة، بمستشاره السياسي ستيفان ميلر الذي يرتدي ربطة عنق رفيعة بخلاف رئيسه، بينما خالفه كلياً مستشاره في الشؤون الإستراتيجية ستيف بانون، بدخوله المكتب البيضاوي من دون «كرافات» أصلاً، كما أظهرت الصور التي تناقلتها الوكالات العالمية.

وبعدما استعاد كثيرون تصريحاته وتصرفاته الذكورية، سيما مع كيت ميدلتون والراحلة الليدي ديانا، انطلقت أخيراً على تويتر، حملة إعتراضية ضده تحت هاشتاغ #DressLikeAWoman (إرتدي مثل امرأة). في هذه المساحة الإفتراضية، عبّرت عشرات المغردات، عن إمتعاضهن من ذكورية ترامب، وأعدن نشر صور لنساء شهيرات ورائدات في مجالات مختلفة، يرتدين ملابس عادية ومريحة، وخارجة عن أي «غلامور».

وكالات