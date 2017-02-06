الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بمنح العفو لكل من يسلم نفسه وسلاحه
سورية على مسافة خطوة من تحقيق السلام
الجيش يتقدم شرقي حمص... ومعارك طوق الباب تتسارع
إعادة فتح خط الغاز في منطقة جيرود الواصل إلى محطة الناصرية بعد تحريرها
معارضة الرياض ستعلن وفدها إلى «جنيف» من السعودية
ماذا قال رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان
الجيش يقترب من حقول النفط والغاز بريف حمص.. ويحرز تقدماً استراتيجياً في دير الزور
إحالة المدير العام الأسبق للعقاري على القضاء و«رجلا أعمال» يحصلان على حوالى ملياري ليرة بالاحتيال
عودة التحضيرات لـ«مؤتمر إنقاذ وطني» في دمشق
بدء العمل بـ«معبر مخيم الوافدين» لخروج المدنيين والمسلحين من الغوطة الشرقية
مدرسة أم إصلاحية؟ العقل أم النقل ؟
السيطرة على عدد من النقاط شرق مطار السين وعدة تلال استراتيجية في محيط مدينة دير الزور
الجيش اللبناني يوقف إرهابيين اثنين في صيدا
روسيا تجدد تأكيدها أن الدستور الجديد ليس فرضاً على السوريين
الجيش يهاجم في دير الزور وحمص: سباق الشرق السوري يحتدم

ترامب للعاملات معه: البسن كالنساء!

بدو أن جنون الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مستمرّ مع توليه سدة الحكم في أميركا. آخر ما أثير حول قراراته السياسية والديبلوماسية المتوزعة يمنة ويسرةً، ما كشفه أحد المقربين منه في «البيت الأبيض»، عن إصداره قراراً يلزم العاملين/ت معه بإرتداء ملابس جذابة، وانيقة كنجوم التلفزيون، سيما النساء منهم. كشف هذا المصدر لصحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية، أنّ ترامب أوعز الى العاملات معه، بما أنهن يعملن مع «شخصية عامة»، ويمثلن وجه الدفاع عنه في الإجتماعات، أن يرتدين كـ«النساء» أي فستان جذاب ومثير، ويتمتعن بـ «لوك» مغرٍ وبمظهر لائق، وشعر مصفف.

أما للرجال، فقد فضل لهم إرتداء ربطات عنق عريضة وتقليدية، وقد فوجىء الرئيس كما نقلت الصحيفة، بمستشاره السياسي ستيفان ميلر الذي يرتدي ربطة عنق رفيعة بخلاف رئيسه، بينما خالفه كلياً مستشاره في الشؤون الإستراتيجية ستيف بانون، بدخوله المكتب البيضاوي من دون «كرافات» أصلاً، كما أظهرت الصور التي تناقلتها الوكالات العالمية.
وبعدما استعاد كثيرون تصريحاته وتصرفاته الذكورية، سيما مع كيت ميدلتون والراحلة الليدي ديانا، انطلقت أخيراً على تويتر، حملة إعتراضية ضده تحت هاشتاغ #DressLikeAWoman (إرتدي مثل امرأة). في هذه المساحة الإفتراضية، عبّرت عشرات المغردات، عن إمتعاضهن من ذكورية ترامب، وأعدن نشر صور لنساء شهيرات ورائدات في مجالات مختلفة، يرتدين ملابس عادية ومريحة، وخارجة عن أي «غلامور».

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.