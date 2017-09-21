ترامب لقطر: النزاع مع دول الخليج إلى الحل قريباً جداً
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن النزاع بين قطر وبعض الدول العربية سيجد طريقه إلى الحل قريباً.
وقال ترامب في نيويورك لدى لقائه تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر: “إننا الآن في وضع نحاول فيه حل مشكلة في الشرق الأوسط.. وأعتقد أننا سنحله، ولدى شعور قوي بأنها ستجد طريقها إلى الحل سريعاً جداً”.
وكان تميم، جدد من الأمم المتحدة، دعوته لحوار غير مشروط مع الدول المقاطعة لبلاده، معتبراً أن زعزعة استقرار دولة ذات سيادة هو “أحد أشكال الإرهاب”.
وقال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلاً عن حساب وزارة الخارجية القطرية على “تويتر”: “وقف إنتاج الإرهاب والتطرف يتحقق بمعالجة جذوره الاجتماعية والسياسية”.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت مطلع حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم الإرهاب والتقرب من إيران، وهو مانفته الدوحة.
وكالات
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