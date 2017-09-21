ترامب لقطر: النزاع مع دول الخليج إلى الحل قريباً جداً

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن النزاع بين قطر وبعض الدول العربية سيجد طريقه إلى الحل قريباً.

وقال ترامب في نيويورك لدى لقائه تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر: “إننا الآن في وضع نحاول فيه حل مشكلة في الشرق الأوسط.. وأعتقد أننا سنحله، ولدى شعور قوي بأنها ستجد طريقها إلى الحل سريعاً جداً”.