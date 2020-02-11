ترامب لا يرى مفرا من إنشاء أقوى قوات نووية في العالم

ستعمل الولايات المتحدة الأمريكية على إنماء قواتها النووية في غياب اتفاق مع روسيا والصين للسيطرة على الأسلحة النووية



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع حكام إقليميين للولايات المتحدة: "تريد روسيا والصين الآن مفاوضتنا لوقف هدر مليارات الدولارات في مجال الأسلحة النووية. ولكن لا يمكنني، طالما لا يوجد اتفاق، إلا أن أنشئ أقوى قوات نووية في العالم".



والواقع أنه يوجد اتفاق يُلزم كلا من الولايات المتحدة وروسيا بتخفيض ترسانة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، ولكن مفعوله ينتهي في بداية عام 2021. ولم تقرر الولايات المتحدة بعد ما إذا يجب تمديده.



وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ديسمبر/كانون الأول الماضي استعداد بلاده لتمديد هذا الاتفاق، ولكنه أشار إلى "أن اقتراحاتنا لم تلق أذنا صاغية حتى الآن".