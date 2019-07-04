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ترامب لإيران: كونوا حذرين مع التهديدات!

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من إطلاق تهديدات، وذلك بعد إعلان طهران عن زيادة إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب.


وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، أمس الأربعاء، أن "إيران أطلقت للتو تحذيرا جديدا. ويقول روحاني إنهم سيخصبون اليورانيوم بأي كمية يريدونها في حال لم تكن هناك صفقة نووية جديدة".

وتابع الرئيس الأمريكي: "عليك أن تكوني حذرة مع التهديدات يا إيران. وهي قد تعود لعضك كما لم يُعض أحد من قبل!".


وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن إيران ستبدأ بزيادة إنتاج اليورانيوم المخصب وتخصيب اليورانيوم إلى ما فوق 3.67% اعتبارا من السابع من يوليو الجاري، وقد تعيد تأهيل مفاعل "أراك" النووي ليكون قادرا على إنتاج البلوتونيوم.


وكانت إيران قد أعلنت، في مايو الماضي، أنها ستتخلى عن جزء من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي "إن لم تنفذ الدول الأوروبية التزاماتها"، وذلك بعد عام من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2015.

 


المصدر: RT