ترامب: فعليا ليس هناك اتفاق نووي مع إيران

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس محاولته التنصل من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني متذرعا بإجرائها اختبارا صاروخيا ناجحا.

وكان الجيش الإيرانى أجرى بنجاح تجربة اطلاق صاروخ خرمشهر الباليستي بعيد المدى بينما لا يحظر الاتفاق النووي نشاطات إيران البالستية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله “إيران اختبرت لتوها صاروخا بالستيا قادرا على بلوغ “إسرائيل” إنهم يعملون أيضا مع كوريا الديمقراطية فعليا ليس هناك اتفاق”.

وكانت إيران والدول الست الكبرى التي تضم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين إضافة إلى ألمانيا أعلنت رسميا في تموز 2015 توقيع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي ينص عند تنفيذه على رفع العقوبات والحظر تدريجيا عن إيران مقابل تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم.