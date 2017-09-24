المعلم: التحالف الدولي قتل مواطنين سوريين أبرياء أضعاف ما قتل من الإرهابيين !
اتفاق بين الجيش العربي السوري والمجموعات المسلحة في حي القدم بدمشق
السباق نحو الحدود الشرقية لسوريا في موازين الميدان
الإعلام “الإسرائيلي”: الجيش “الإسرائيلي” غير مستعد لحرب مع سوريا
الرئيس الأسد يستقبل وفدا برلمانيا موريتانيا
مجموعة الـ 77 والصين تطالب برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية
السباق نحو الحدود الشرقية لسوريا في موازين الميدان
تدمير القاعدة الأمريكية الرئيسية في جنوب سوريا
المعلم : واشنطن لم يعجبها نجاح الجولة السادسة من محادثات أستانا
الاردن يرد على الضغط الاقتصادي الخليجي بفتح المعابر مع سورية والعراق
ما هو السلاح الذي استخدمته سورية لاسقاط الصواريخ الاسرائيلية على دمشق ؟
الجيش يثبّت مواقعه شرق الفرات ويقترب من إنهاء «داعش» غربه ، ولافروف: عرقلة عمليتنا لن تبقى من دون رد
35 مليار ليرة لإعادة الكهرباء إلى دير الزور
النصرة تعدم 4 نساء من آل الزعبي بريف درعا ؟
ادلب تحت النار ، قتال قريب بين الفصائل فما السبب !!

ترامب: فعليا ليس هناك اتفاق نووي مع إيران

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس محاولته التنصل من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني متذرعا بإجرائها اختبارا صاروخيا ناجحا.ترامب: فعليا ليس هناك اتفاق نووي مع إيران

وكان الجيش الإيرانى أجرى بنجاح تجربة اطلاق صاروخ خرمشهر الباليستي بعيد المدى بينما لا يحظر الاتفاق النووي نشاطات إيران البالستية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله “إيران اختبرت لتوها صاروخا بالستيا قادرا على بلوغ “إسرائيل” إنهم يعملون أيضا مع كوريا الديمقراطية فعليا ليس هناك اتفاق”.

وكانت إيران والدول الست الكبرى التي تضم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين إضافة إلى ألمانيا أعلنت رسميا في تموز 2015 توقيع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي ينص عند تنفيذه على رفع العقوبات والحظر تدريجيا عن إيران مقابل تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.