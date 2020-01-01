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ترامب: سأكون سعيدا جدا بمحاكمتي في مجلس الشيوخ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، إنه سيكون سعيدا بمحاكمته في مجلس الشيوخ بعد مساءلته في مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين، لكنه غير مهتم حقا.


ترامب يكشف سبب مماطلة الديمقراطيين بإحالة قضيته لمجلس الشيوخوقال ترامب للصحفيين "أنا غير مهتم حقا. الأمر لا يهم. بالنسبة لي، سأكون سعيدا جدا بالمحاكمة لأننا لم نرتكب أي خطأ".


يشلر إلى أن مجلس النواب الأمريكي، أحال منتصف الشهر الماضي، ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمة "استغلال السلطة".


وجاء قرار مجلس النواب بإدانة ترامب بتهمة سوء استغلال السلطة بأغلبية 230 صوتا مقابل رفض 197 صوتا، كما صوت المجلس على إدانة ترامب بتهمة عرقلة عمل الكونغرس وذلك بأغلبية 229 مقابل رفض 198 صوتا.

 


المصدر: وكالات