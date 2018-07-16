ترامب: روسيا والاتحاد الأوروبي والصين خصومنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتبر الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى روسيا والصين، “خصوماً” للولايات المتحدة.

وفي مقابلة أجرتها مع ترامب قناة CBS التلفزيونية في إسكتلندا، السبت، قبل توجهه إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال الرئيس الأمريكي: “أعتقد أن لدينا خصوماً كثيرين. وأن الاتحاد الأوروبي خصم: ما الذي يفعله بنا في المجال التجاري! قد لا تفكر في الاتحاد الأوروبي، لكنه خصوم. وروسيا خصم من بعض الزوايا. والصين خصم اقتصادياً، ولا شك أنها خصم”.

وتدارك الرئيس الأمريكي قائلاً: “لكن ذلك لا يعني أنهم سيئون.. هذا لا يعني شيئاً.. هذا يعني أنهم منافسون (لنا).

وتابع ترامب، متحدثاً فيما يبدو عن الدول الأوروبية: “أنا أحترم زعماء هذه الدول، لكن الحقيقة أنهم استفادوا منا اقتصادياً، والكثير من هذه الدول أعضاء في الناتو وهي لا تسد فواتيرها”.



المصدر: وكالات