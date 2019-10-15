ترامب: روسيا أو الصين... أو حتى نابليون!

كل ما يُرصد شرقي الفرات يشي بقرب الانسحاب الكامل لقوات «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن، لكن دونالد ترامب لا يكتفي بذلك، بل يريد إعلان الأمر بنفسه وعلى طريقته، إذ قال الرئيس الأميركي في تغريدة على «تويتر»، مساء أمس، إنه «بعد إلحاق الهزيمة بنسبة 100% بالخلافة التي أقامها داعش، سحبتُ قواتنا إلى حد كبير من سوريا»، مضيفاً: «لندع سوريا و(الرئيس السوري بشار) الأسد يوفّران الحماية للأكراد ويواجهان تركيا من أجل أرضهما».



وشرح أنه قال للجنرالات لديه: «لماذا يجب أن نقاتل من أجل سوريا والأسد لحماية أرض عدونا؟ كل من يريد مساعدة سوريا في حماية الأكراد هو جيد لي، سواء أكانت روسيا أم الصين أم حتى نابليون بونابرت!»، متمنياً «النجاح لمن يريد مساعدة سوريا في حماية الأكراد، أما نحن، فإننا على بعد سبعة آلاف ميل»!