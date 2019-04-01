تراكم الأمطار لليومين القادمين والأجواء غير مستقرة…فمتى نودّع منخفضنا الماطر؟؟

تستمر الأجواء الغير مستقرة خلال اليومين القادمين على دمشق وكافة المناطق السورية بفعالية متوسطة لضعيفة إجمالاً , وتكون جيدة على السواحل السورية و المناطق الشمالية الشرقية من سوريا و المناطق الجنوبية الغربية , الأمطار ستكون على فترات إجمالاً , ودرجات الحرارة مابين 13 و 15 درجة لا أكثر.



الأربعاء والخميس إحتمال تأثرنا بحالة عدم إستقرار ضعيفة الفعالية , ولكن تبدأ درجات الحرارة بالإرتفاع وتبدأ الأجواء لتصبح مشمسة قليلة الغيوم



أيضاً في الأمس تم تسجيل هطولات مطرية في دمشق وأغلب المناطق و المحافظات السورية و الحمد لله , وكانت غزيرة أيضاً على المناطق الشرقية من سوريا مما سبب للأسف بتضرر 80 الف دونم غالبيته مزروعة بمحصول الشعير بعد غمرها بمياه السيول في الحسكة , أما في دمشق فقد بلغ معدل الهطولات لهذا الموسم 295 ملم من 207 ملم وهو الموسم الأفضل من 30 سنة , وأيضاً ننوه أن جميع المحافظات السورية قد تجاوزت معدلاتها وسنكون معكم قريباً جداً في بوست خاص بمعدلات الأمطار



هوى الشام