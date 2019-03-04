تراجع مبيعات السيارات في تركيا بنسبة 1ر47 بالمئة

سجلت مبيعات السيارات في تركيا تراجعا كبيرا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها نظام رجب طيب أردوغان.



ونقلت رويترز عن اتحاد موزعي السيارات الأتراك قوله اليوم: إن “مبيعات سيارات الركوب والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا تراجعت بنسبة 1ر47 بالمئة في شباط المنصرم عنها قبل سنة لتصل إلى 24 ألفا و875 سيارة”.



وكانت المبيعات انخفضت 59 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني الماضي.



ويعاني الاقتصاد التركي من سلسلة أزمات سياسية داخلية وخارجية وخاصة على خلفية دعم أردوغان للإرهاب في سورية ما جعله يعاني من أزمات متصاعدة وتأثرت أسعار الصرف بدورها وهبطت لمستويات متدنية وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي بالأسواق الرسمية لتصل قيمة الليرة إلى مستويات متدنية إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة الذي يشير إلى عدم قدرة الحكومة على تغطية العجز في الميزانية.



