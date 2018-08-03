تراجع النفط 2 بالمئة مع تزايد الإمدادات والقلق بشأن التوترات التجارية

تراجعت أسعار النفط نحو 2 بالمئة مع ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية ما عزز المخاوف من وفرة في المعروض العالمي.

وذكرت رويترز أمس أن عقود خام القياس العالمي مزيج برنت أنهت جلسة التداول منخفضة 82ر1 دولارا أي 5ر2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 39ر72 دولارا للبرميل.

كما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 10ر1 دولار أي 60ر1 بالمئة لتسجل عند التسوية 66ر67 دولارا للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 8ر3 ملايين برميل الأسبوع الماضي مع قفزة في الواردات بينما كانت التوقعات انخفاضا قدره 8ر2 مليون برميل.



وانخفضت أسعار برنت أكثر من 6 بالمئة الشهر الماضي بينما هبط الخام الأمريكي نحو7 بالمئة وهو أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين منذ تموز 2016.