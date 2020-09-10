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تراجع إنتاج الحمضيات 25% عن الموسم الماضي.. والمتوقع 788 ألف طن

كشف مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة- المهندس سهيل حمدان أن تقديرات الإنتاج الأولية للحمضيات في سورية لهذا الموسم حوالي 788095 طناً موزعة بين 25% منها في طرطوس و75% في اللاذقية، بينما بلغت المساحة المزروعة 41892هكتاراً بإجمالي عدد الأشجار 13,8 مليون شجرة منها 13,2 مليون شجرة مثمرة.

وأشار حمدان إلى أن الإنتاج الأولي للموسم الحالي أقل من الموسم السابق بحوالي 25% وهذا الانخفاض سببه الظروف المناخية الاستثنائية التي مرّت على المنطقة الساحلية من ارتفاع حرارة خلال الفترة ورافقها رياح شمالية وشرقية وهو ما سبب تساقط كبير في ثمار بعض أصناف الحمضيات في تلك الفترة وخاصة البرتقال والحامض.

وأكد حمدان أن صنف البرتقال أبو صرة هو أكثر الأصناف تضرراً فانخفض إنتاجه عن العام الماضي بحوالي 52%، حيث بلغ إنتاج البرتقال أبو صرة العام الماضي حوالي 268 ألف طناً، بينما انخفض هذا الموسم إلى 128660 طناً، وكذلك تأثرت أصناف الحامض بنسبة أقل.

 


تشرين