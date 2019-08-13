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تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم ليتجاوز تأثير ذلك المكاسب المحدودة التي سجلتها في الجلسة السابقة حيث كانت توقعات تباطؤ الطلب في مواجهة آمال بدعم كبار المنتجين للأسعار عن طريق خفض إنتاج النفط.


وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت نزلت 48 سنتا أو 8ر0 بالمئة عن آخر تسوية إلى 09ر58 دولارا للبرميل.


وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو 8ر0 بالمئة مقارنة مع التسوية السابقة إلى 52ر54 دولارا للبرميل.


وكانت مجموعة أوبك اتفقت على خفض إنتاج النفط بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا منذ الأول من كانون الثاني الماضي لكن زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي ما زالت تثبط جهود الحد من تخمة المعروض العالمي ما يؤثر سلبا على الأسعار.